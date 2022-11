Le groupe Wagner met en scène son extrême violence dans une vidéo d’exécution

Le "condamné" à mort parle avant son exécution. Il dit s’appeler Evgueni Anatolievitch Noujine, être né en 1967, et avoir rejoint le front pour passer du côté ukrainien. "Le 4 septembre, j’ai mis en œuvre mon plan. Le 11 novembre, dans les rues de Kiev, j’ai reçu un coup sur la tête et j’ai perdu connaissance. Je me suis réveillé dans cette cave où on m’a dit qu’on allait me juger."

La vidéo met donc en scène l’exécution d’un conscrit russe qui a choisi de passer à l’ennemi. "Le but de cette vidéo est d’effrayer les Russes ordinaires, et pas seulement les hommes de Wagner qui pourraient penser à se rendre. Je ne sais pas si Wagner doit être considéré comme une organisation terroriste ou comme le plus grand groupe criminel organisé du monde, mais cela montre clairement la gangstérisation de la Russie", commente Yaroslav Trofimov, correspondant en chef pour les affaires étrangères du Wall Street Journal.