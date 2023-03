Le groupe Wagner agit aussi en Europe centrale : quelle menace pour l’Union Européenne ?

Le groupe Wagner est aussi suspecté d’agir dans le Haut-Karabakh, région de l’Azerbaïdjan disputée avec l’Arménie depuis environ un siècle. Mais rien n’est encore sûr. Pourquoi ? Toujours par rapport à la zone nébuleuse qu’il entretient avec le pouvoir russe. "On ignore si le groupe Wagner aurait un intérêt à supporter davantage l’Arménie, donc un membre de la communauté de défense russe, ou à supporter l’Azerbaïdjan. On sait que le groupe Wagner est beaucoup plus impliqué en Transnistrie, en Abkhazie et en Ossétie du Sud, donc trois zones grises également. Pour le cas du Haut-Karabakh, c’est beaucoup plus complexe dans la mesure où la Russie joue un rôle ambigu entre les deux États. Elle n’a donc pas vraiment d’intérêt à aller, ni du côté des Azéris, ni du côté des Arméniens. On trouve davantage des combattants qui viennent de Syrie et éventuellement de Tchétchénie. Mais l’implication réelle est difficile à déterminer".