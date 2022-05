Le groupe Vivalia victime d'une importante cyberattaque: "Nos hôpitaux fonctionnent, mais certains services sont au ralenti"

Le groupe Vivalia a été victime d’une cyberattaque d’ampleur, la nuit dernière !

Vers 03h30 du matin, un virus a bloqué 200 serveurs et 1500 postes de travail du groupe de soins, un groupe qui compte plusieurs hôpitaux et maisons de retraite en province de Luxembourg, principalement.

Le fonctionnement essentiel des institutions de l’intercommunale est assuré. Mais certains services hospitaliers sont fortement ralentis.

"En résumé, nos hôpitaux fonctionnent, mais certains services sont au ralenti", explique le directeur général faisant fonction, Yves Bernard. "La radiologie et le laboratoire d’analyses sont touchés. En radiologie, les images doivent être visionnées uniquement dans le service même. Pour le labo, nous avons dû repasser en mode manuel, le mode informatique étant hors service. Pour les prescriptions digitales de médicaments, c’est la même chose. Donc, tout prend plus de temps. Le dossier patient qui est informatisé est également paralysé. Mais là aussi, nous pouvons récupérer les données manuellement, comme avant la digitalisation".

Le groupe Vivalia se veut toutefois rassurant : aucun service d’urgence n’est affecté. Les patients hospitalisés sont en sécurité.

La centrale téléphonique générale des hôpitaux du groupe n'est plus accessible, mais les numéros directs permettant d'atteindre un service précis sont opérationnels.

Une réunion de crise est prévue demain matin. Notamment pour faire le point sur la situation et pour évaluer les mesures à prendre aussi en consultations.

A ce stade, pas d’indication sur l’origine de l’attaque, et pas de demande de rançon non plus.