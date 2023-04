Le groupe ukrainien Okean Elzy rencontre son public et fait un carton à l'Ancienne Belgique

"Je pense que l'art et la musique peuvent être très puissants pour lutter contre des régimes totalitaires, déclare le chanteur. Et je pense que la musique est une arme sous-estimée. La force douce ne peut pas donner de résultat immédiat mais stratégiquement, ça peut être de loin plus efficace que les armes traditionnelles."



Quand les paroles évoquent les morts et la guerre, l'Ancienne Belgique n'est plus qu'une grande émotion collective ...et les larmes coulent sur les joues.