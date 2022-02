Le groupe ukrainien Jinjer condamne l’intervention militaire dans son pays

Le groupe ukrainien Jinjer, dont la réputation n’est plus à faire sur la scène metal, a condamné l’invasion de son pays "souverain et indépendant" par les troupes russes de Vladimir Poutine.

Alors que Jinjer a sorti un quatrième album, Wallflowers, en août l’an dernier, de nombreuses questions se posent quant à la tournée prévue qui doit démarrer en mars. Il est en effet prévu qu’ils ouvrent la première partie du "Knotfest Roadshow" de Slipknot aux USA le mois prochain, et nous les attendons aussi au Graspop Metal Meeting en Belgique.

Il est trop tôt pour savoir si leurs dates seront impactées par l’actualité, l’essentiel étant maintenant qu’ils puissent être en sécurité.

Le groupe a d’ailleurs partagé un post sur les réseaux sociaux pour rassurer les fans qui s’inquiétaient pour eux et pour les remercier de leur soutien. Ils ajoutent aussi que rien ne justifie cette violence et que la guerre doit cesser au plus vite.