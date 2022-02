Le groupe The Stanfords joue le très beau "Back Home" pour la Belgian Music Week

Le quatuor mené par Youri Delmoitiez nous a offert un beau set acoustique ce mercredi après-midi dans Lunch Around the Clock.

Au micro de Marie-Amélie Mastin, les quatre membres des Stanfords nous ont expliqué qu’ils étaient en train de travailler à un nouvel album studio avec Alonza Bevan (Kula Shaker, Johnny Marr,…) après leur EP Come and Get This et le single "Back Home", que nous vous avons déjà fait découvrir sur nos ondes et qu’ils ont ici repris dans une très belle formule acoustique à voir dans la vidéo ci-dessus.

Parmi leurs influences, ils citent avant tout les Beatles, mais aussi les Kinks - pour l’écriture - Blur et Supergrass. Côté belge, ils sont particulièrement fans de Triggerfinger, Black Box Revelation et Ghinzu. Quelques bons indicateurs pour comprendre leur style indé principalement influencé par la britpop.

Et puis en exclusivité pour Classic 21, le groupe nous a dévoilé sur antenne son tout nouveau single, "Another Day", qui figurera sur le prochain album dont on ne connaît pas encore le titre ni la date de sortie.

Et ci-dessous, voici l'interview complète à réécouter :