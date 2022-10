Le groupe The Stanfords en interview dans Classic 21 Underground

Ce mardi 11 octobre dès 21h, le quatuor mené par Youri Delmoitiez viendra dans nos studios pour évoquer la sortie du premier album éponyme et son concert au Cirque Royal Club ce 13 octobre.

Oscillant entre guitares fuzz et ballades, The Stanfords est la bande originale d’une virée nocturne au pub jusqu’aux premières lueurs du jour.

Leur premier EP, COME AND GET THIS, inspiré par le rock anglais des sixties et son revival britpop, est sorti en 2020. Ils étaient d’ailleurs venus le présenter lors de la Belgian Music Week en février dernier dans nos studios :