Le groupe The Movement Theory revient sur son audition dans l’émission The Dancer

Malik, Arielle, Maxime et Alex du groupe The Movement Theory sont les invités du 8/9 à l’occasion de la 5e et dernière audition de The Dancer Belgique diffusée ce mardi soir sur La Une.

The Movement Theory est le coup de cœur de Laurien Decibel, ce qui les qualifie automatiquement pour les demi-finales de l’émission. Ce groupe, découvert lors de la deuxième audition de The Dancer, s’est formé en 2019. Ils se sont lancés dans plusieurs compétitions à l’étranger, dont le concours World of dance, organisé dans plus de 25 pays avant une grande finale aux États-Unis.

Cette compétition a contribué à leur faire un nom dans le monde de la danse en Europe. Un nom qui leur est venu naturellement : "au tout début on n’avait forcément accès à beaucoup de cours de danse, donc on voulait s’améliorer de nous-même. On a créé nos propres exercices et on les notait dans un carnet, c’était un peu notre théorie du mouvement", explique Malik. "Lors de notre première scène il a fallu trouver un nom dans la précipitation", et le nom fut trouvé.