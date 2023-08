Le groupe Talking Heads se réunit pour la première fois en 21 ans

Après 21 ans de séparation plutôt amère, les Talking Heads ont accepté de se réunir pour la première fois depuis leur intronisation au Rock and Roll Hall of Fame.

Mais ne vous réjouissez pas trop vite. Ils n’ont pas prévu de tournée de reformation ni de tête d’affiche à Coachella l’année prochaine. Au lieu de cela, ils apparaîtront ensemble lors de la projection du 40e anniversaire de Stop Making Sense au Festival international du film de Toronto. Spike Lee animera une séance de questions-réponses après la projection.

Les Talking Heads n’ont pas donné de concert complet depuis la fin de la tournée Speaking in Tongues début 84, mais ils ont continué à enregistrer des disques tout au long des années 80. Leur seul "concert" qui a suivi s’est tenu le 17 juillet 1989, lorsque le Tom Tom Club - la section rythmique des Talking Heads, composée du batteur Chris Frantz et de la bassiste Tina Weymouth – a accueilli le chanteur David Byrne et le guitariste Jerry Harrison sur la scène du Ritz à New York pour jouer "Psycho Killer".

Le groupe s’est officiellement séparé en 1991. Cinq ans plus tard, Chris Frantz, Tina Weymouth et Jerry Harrison ont formé les Heads et enregistré un album avec des chanteurs invités, dont Michael Hutchence, Debbie Harry, Ed Kowalczyk de Live et Johnette Napolitano de Concrete Blonde. Ils ont brièvement tourné avec cette dernière, mais David Byrne a alors intenté un procès pour y mettre fin. "Bien que [les autres membres du groupe] puissent prétendre le contraire, il s’agit d’une tentative assez évidente d’exploiter le nom des Talking Heads, et pourtant je dirais qu’ils font quelque chose de nouveau", avait déclaré le chanteur au Rolling Stone en 1997. "Je dirais que ce n’est pas les Talking Heads, ils diraient que si, mais sans le chanteur… C’est différent, et ça devrait avoir un nom différent".

En 2002, ils ont mis leurs différends de côté pour interpréter "Psycho Killer", "Life During Wartime" et "Burning Down the House" lors de leur intronisation au Rock and Roll Hall of Fame. "Cela faisait longtemps que nous n’avions pas eu de conversation", a confié Frantz au Rolling Stone en 2009. "Nous avions croisé David chez Lou Reed ou quelque chose comme ça. Mais c’était la première fois qu’on s’asseyait et qu’on parlait".

Au cours des deux dernières décennies, Weymouth et Frantz ont de plus en plus exprimé leurs frustrations à l’égard de Byrne. "David est incapable de rendre l’amitié", expliquait Weymouth en 2004. "Couper les liens lorsqu’une chose ou une personne est perçue comme ayant atteint son but, ou lorsqu’il y a une menace perçue pour l’ego, c’est le modèle des relations qu’il a eues tout au long de sa vie."

En 2020, Frantz a publié ses mémoires, Remain in Love. Il y parle de son long mariage avec Weymouth, mais aussi des décennies de tourmente du groupe. Le Rolling Stone s’est entretenu avec lui cette année-là et l’a interrogé sur la possibilité d’une réunion des Talking Heads. "Ce serait bien que cela se produise parce que, contrairement à beaucoup de nos contemporains, nous sommes tous encore en vie", a-t-il déclaré. "La dernière fois que j’ai parlé à David, c’était à propos d’une reformation. Il m’a d’abord dit : "Laisse-moi y réfléchir et je te recontacterai". J’ai dit : "D’accord". C’était un vendredi soir. Le lundi suivant, j’ai reçu un e-mail me disant : "Je vous l’ai déjà dit et je le répète pour la dernière fois. Je ne me réunirai jamais avec les Talking Heads. S’il te plaît, ne remets pas ça sur le tapis'. C’était en 2003."

La situation n’a pas été facilitée par la décision de David Byrne de monter un spectacle à Broadway, American Utopia, dans lequel il a joué plusieurs des plus grands succès du groupe. "J’aurais aimé y aller, mais je n’allais pas débarquer sans y avoir été invité", a expliqué Frantz. "Je pense que cela aurait été bizarre. Et je n’ai pas été invité… Je pense que sans les chansons des Talking Heads, il n’y aurait même pas eu un spectacle à Broadway".

Harrison a entretenu une relation plus étroite avec Byrne que Weymouth et Frantz. Il a passé les derniers mois à interpréter Remain in Light lors d’une tournée avec le guitariste Adrian Belew. "David et moi avons une relation cordiale", a-t-il déclaré au Rolling Stone en 2020. "Si je suis à New York, je l’appelle pour lui demander s’il veut dîner… Il se peut que nous ayons des opinions différentes sur diverses choses concernant l’héritage du groupe ou d’autres choses. Mais cela n’empêche pas le fait que nous avons fait un travail formidable ensemble."

Le fait que Byrne accepte maintenant d’apparaître en public avec ses ex-collègues ne manquera pas de susciter des rumeurs de tournée de reformation, et il est facile d’imaginer que Live Nation leur fasse une offre d’argent colossale. C’est l’un des rares méga-groupes en sommeil dont tous les membres sont en vie et en bonne santé. Mais les chances que cela se produise sont encore très, très minces, car David Byrne n’a tout simplement pas envie que cela se produise.

"J’essaie de penser à toutes les réunions que j’ai pu voir où j’ai eu le sentiment que "cela devait se produire", où cela permet à un groupe de passer à l’étape suivante", a-t-il confié au Rolling Stone en 2019. "Avec les Pixies, je pensais que c’était terriblement justifié parce que le public s’est attaché à ce qu’ils faisaient. Ils ont donc finalement eu le public qu’ils méritaient très tôt, alors que nous nous en sommes bien sortis."