Le groupe Staind de retour avec un nouveau titre en 12 ans

Staind, le groupe qui a notamment connu un grand succès en 2001 avec le titre "It’s Been Awhile", a annoncé son premier album studio en plus de dix ans. Confessions of the Fallen, qui fait suite à l’album éponyme de 2011, est le huitième album complet du groupe et nous est annoncé par un single, "Lowest In Me".

"Je voulais moderniser le son et nous mettre au goût du jour", explique le leader Aaron Lewis. "Vous pouvez certainement reconnaître le groupe, mais en même temps vous pouvez entendre que nous avons été attentifs et que nous comprenons quels types de sons et d’approches nous pouvons utiliser, qui n’existaient peut-être pas la dernière fois que nous l’avons fait."

"C’est indéniablement la voix d’Aaron, et il en va de même pour les chansons", ajoute le guitariste Mike Mushok. "Nous nous sommes réunis et avons passé beaucoup de temps à nous concentrer sur la direction à prendre, et nous aimons vraiment le résultat."

En juillet, Staind partira en tournée en tête d’affiche avec Godsmack. La tournée de 25 concerts débutera au Hollywood Casino Amphitheatre de St Louis, Missouri, le 18 juillet, et se terminera au Germania Insurance Amphitheater d’Austin, Texas, le 31 août.