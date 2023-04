Le groupe Rival Sons annoncé à l’AB

Jay Buchannan a précédemment déclaré à propos de "Bird In The Hand" : " Il y a une histoire là-dedans, "Descendons à la rivière où l’eau est calme et profonde, pour disperser les cendres du chaos que j’avais l’habitude d’être". On peut passer beaucoup de temps à essayer de trouver sa voie, de réaliser son intention. À un moment donné, on accepte la réincarnation comme un processus éveillé. Construire, affiner et brûler encore et encore, et le texte 'A bird in the hand, now that’s a miracle I can believe' est l’engagement immersif dans le présent".

Au contraire de ce qui avait été annoncé, l’album sortira finalement le 2 juin, et non le 10 mars. Mais pour nous consoler, les membres ont toutefois expliqué qu’ils prévoyaient aussi de sortir un autre album intitulé Lightbringer un peu plus tard dans l’année. Les idées se sont bousculées dans sa tête en 2022 avec d’un côté, un aspect plutôt sombre et de l’autre, une vue lumineuse et pleine d’espoir sur le monde. Il en est donc arrivé à la conclusion qu’il devait séparer le travail en deux parties bien distinctes.

DARKFIGHTER et LIGHTBRINGER seront tout deux produits par David Cobb, avec qui ils travaillent depuis de nombreuses années. Ils feront suite à Feral Roots, sorti en 2019 et qui leur avait valu 2 Grammy Awards.