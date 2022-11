Le groupe punk qui simule un lien de parenté : The Ramones

Les Ramones c’est plus de 2200 concerts donnés sans interruption pendant 22 ans. En 96, après la tournée avec le festival Lollapalooza, le groupe se dissout. C'était particulièrement tendu entre Joey et Johnny Ramone, pour des raisons sentimentales mais ils se disputaient aussi la direction artistique du groupe et avaient des avis politiques totalement opposés. La santé mentale de Dee Dee, compositeur-parolier principal, et sa toxicomanie ont également causé des tensions importantes.