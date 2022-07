Le groupe Pulp de retour en 2023

Le groupe de Jarvis Cocker prévoit de revenir en force l’année prochaine, à l’occasion des 25 ans de l’album This Is Hardcore de 1998.

C’est lors d’une séance de questions-réponses que le leader du groupe a évoqué un clip qu’il a posté ce 20 juillet sur Instagram et dans lequel il était écrit : "Que faites-vous exactement pour un rappel ?" ( “What exactly do you do for an encore ?”), une des paroles de "This is Hardcore". Il a expliqué que ce post était délibérément énigmatique et a ajouté : "L’année prochaine, Pulp va refaire quelques concerts !"

On ne sait pas encore où et quand ils prendront place, mais si c’est bien le cas, il s’agira des premiers lives depuis 2012, année durant laquelle ils n’avaient sorti qu’un seul single, "After You", après leur album We Love Life de 2001.