Le groupe Placebo rejoint Indochine et Louise Attaque en haut de l’affiche du prochain Ronquières Festival

Le groupe de rock alternatif Placebo rejoint Indochine et Louise Attaque en haut de l’affiche du Ronquières Festival 2023. Il se produira au pied du Plan incliné le samedi 5 août 2023, ont annoncé jeudi les organisateurs sur leur site web.

Le groupe a un lien particulier avec la Belgique. Il est en effet le fruit des retrouvailles entre le Suédois Stefan Olsdal et Brian Molko, un Britanno-Américain né à Bruxelles et qui a grandi entre Luxembourg et la région d’Arlon.

Fondé en 1994, Placebo est rapidement devenu une référence sur la scène rock internationale avec des albums comme "Without You I’m Nothing", "Sleeping With Ghosts", "Meds" et des tubes tels que "Every You Every Me", "Special K", "Pure Morning", "The Bitter End", ou encore "Too Many Friends".

De retour l’an dernier avec leur album "Never Let Me Go", Placebo interprétera également ses nouveaux singles "Beautiful James", "Try Better Next Time" et "Surrounded By Spies".

L'affiche

Indochine, Louise Attaque, The Subways, Kid Noize, Franz Ferdinand, Jain, Disiz, Juliette Armanet et Shaka Ponk figurent parmi les artistes et groupes qui viendront également enflammer la scène du Ronquières Festival du vendredi 4 au dimanche 6 août. D’autres noms s’ajouteront à la programmation.

Placebo jouera également lors de la 48e édition des Lokerse Feesten le 7 août prochain à Lokeren en Flandre orientale. Il partagera l’affiche avec les Britanniques de Blur, un autre groupe de rock alternatif emblématique des années 1990 qui se produira le 8 août.