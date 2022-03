Le groupe Pierre & Vacances Center Parcs conclut un accord et évite la faillite

Une augmentation de capital de 150 millions d’euros sera réservée à Alcentra et Fidera, qui y souscriront chacun à hauteur de "45 à 75 millions d’euros", à Atream qui y participera "à hauteur de 30 millions d’euros" et au créancier SPG "à hauteur de 9 millions d’euros", ainsi qu’aux créanciers "titulaires d’Ornane hors SteerCo" à hauteur de 21 millions d’euros. Une autre augmentation de capital, d’un montant de 50 millions d’euros, sera ouverte à l’ensemble des actionnaires existants.

A l’issue de ces opérations, Alcentra devrait détenir entre "21,7% et 24,7%" du capital de Pierre et Vacances Center Parcs, Fidera entre "20,5% et 23,5%" et Atream, 7,2%, précise le groupe. Quant aux actionnaires existants, dont le fondateur Gérard Brémond, 84 ans, détenteur jusqu’ici de 49,6% du capital via la holding familiale Siti, ils ne détiendront plus que "4,7% à 10,8%" du capital. En parallèle, "près de 552 millions de dette" seront convertis en capital.