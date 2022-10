Le groupe original d’Alice Cooper reprend le travail

Cela fait quelques années que la formation du Alice Cooper Band s’est retrouvée et on apprend maintenant que de nouveaux titres pourraient bientôt voir le jour.

Dans une nouvelle interview, Alice Cooper a révélé qu’il travaillait à nouveau avec le guitariste Michael Bruce, le bassiste Dennis Dunaway et le batteur Neal Smith (tous présents dans la formation durant les années 60 et début 70) et qu’ils auraient aujourd’hui une douzaine de nouvelles chansons. Précédemment, les musiciens avaient été invités sur l’album Detroit Stories pour deux titres, “Social Debris” et “I Hate You” et d’autres morceaux sur l’album Paranormal d’Alice Cooper.

Et le week-end dernier, Alice Cooper a expliqué au Ultimate Classic Rock : "Nous travaillons beaucoup en ce moment. On a écrit quelque 12 titres ensemble [pour de futurs projets]".

Il n’a pas dévoilé quand sortiraient ces morceaux, s’ils allaient figurer sur un album à part entière ou bien qu’ils allaient sortir sous une autre forme… Les choses semblent aller de soi et le chanteur en est plutôt satisfait.

L’année passée, notre animateur et programmateur Cyril Wilfart rencontrait le chanteur pour la sortie de Detroit Stories et ce dernier nous expliquait qu’il avait consacré le titre "I Hate You" en hommage à l’un de ses guitaristes original, Glen Buxton. Ce dernier est décédé des suites de complications liées à une pneumonie en 1997 à l’âge de 49 ans. Il faisait partie du Alice Cooper Band depuis ses débuts et est crédité sur des hits comme "School’s Out", "I’m Eighteen", "Elected," et "10 Minutes Before the Worm". A voir en interview ci-dessous :