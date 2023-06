Le groupe "Notre Jardin Extraordinaire" vole au-dessus de plus de 60.000 membres

Février 2021, naissait un petit nouveau dans la famille du Jardin Extraordinaire; le groupe " Notre Jardin Extraordinaire " ! D’emblée, vous l’avez adoré ce petit ! Vous l’avez nourri au quotidien de vos plus belles photos, vidéos, des plus inspirantes les unes que les autres au point que grâce à vos pépites, nous avons pu réaliser des émissions inédites ! L’arrivée de la fabuleuse aventure des " Nichoirs connectés " n’a fait qu’accroitre votre enthousiasme et enrichi davantage vos échanges, partages, nos réalisations, nous laissant tous émerveillés face aux miracles de la nature !

Aujourd’hui le petit a fort grandi ! Vous êtes plus de 60.000 membres à faire partie de sa vie ! Merci.

Un cap pareil ça se fête ! Il y a du cadeau dans l’air…