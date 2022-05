Le groupe namurois Night and Day poursuivi devant le tribunal du travail

L'auditorat du travail de Liège poursuit le groupe de magasins Night and Day devant le tribunal du travail, a-t-il indiqué lundi. Plusieurs irrégularités ont été constatées à l'issue d'une enquête approfondie.

Il est reproché au groupe Night and Day d'imposer à chaque candidat d'effectuer une formation préalable de 20 heures, non déclarée et non rémunérée. L'enquête met aussi en évidence de fréquents dépassements d'horaires, là aussi non déclarés et non rémunérés, Sont visés également l'exécution de travail de nuit sans dérogation légale et la mise à disposition illégale de travailleurs d'une société du groupe vers une autre société.

"L'action intentée vise à ce que le tribunal du travail déclare que les irrégularités constatées constituent des infractions à la législation sociale", a expliqué l'auditorat du travail de Liège. "Les travailleurs lésés par ces irrégularités peuvent quant à eux faire une intervention volontaire auprès du greffe du tribunal du travail, afin de participer à la procédure et, le cas échéant, de faire valoir leurs droits ou réclamer réparation de leur dommage."

Le dossier sera introduit devant la première chambre du tribunal du travail de Liège, division Namur, le mercredi 1r juin 2022 à 14h00.