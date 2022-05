Le groupe Mamas Gun et le son inspirant de Marvin Gaye et Bill Withers

Sur le cinquième album du groupe Mamas Gun, ''Cure The Jones'', c’est la double influence de Marvin Gaye et de Bill Withers qui se fait entendre. Et si beaucoup font penser à ces deux maîtres de la soul seventies américaines : les rythmes, les sons de synthé, les vocaux doublés, les percussions… C’est avant tout un album de 2022 et non pas un copier/coller rétro anachronique.

Les membres du groupe Mamas Gun étaient au micro de Patrick Bivort sur Classic 21.