Le groupe Liberty obtient 15 jours de délai pour prouver qu’il dispose de l’argent pour se relancer

Le tribunal de l’entreprise s’est penché sur le sort de la société Liberty, ce mercredi, mais il n’a pas pris de décision : les débats sont remis à la fin mars. L’audience a quand même permis d’apprendre quelques éléments neuf.

La société est menacée de liquidation parce qu’elle ne publie pas ses comptes et parce qu’elle ne tient pas les promesses de son plan de réorganisation. Elle a envisagé, pour se refinancer, de vendre ses réserves de zinc et de pièces détachées. Mais comment alors, continuer à travailler ? Cette piste est abandonnée. Une autre solution se profile. D’une part, vingt-quatre millions de dettes internes au sein de Liberty vont être converties en capital ; les actes notariés sont prêts, c’est une question de jours. Et d’autre part, trois traders sont disposés à prêter de l’argent : ils l’ont écrit dans des lettres d’intention, et c’est le bureau Deloitte qui actuellement en vérifie le sérieux. Dans deux semaines, les juges s’attendent à recevoir les documents qui formalisent ces perspectives, auxquelles, faut-il le dire, faute de promesses tenues jusqu'ici, les travailleurs ne croient plus guère.

Ils soutiennent donc le procureur du roi dans sa demande de dissolution de Liberty. Ils ne sont pas les seuls. Ils ont été rejoints par la SoGePa, le bras du gouvernement wallon dans l’industrie, qui, par la voix de son avocat, s’est déclarée "disponible, pour octroyer des aides pour accompagner un plan de cession des outils à un repreneur", un plan raisonné et réfléchi, à des conditions "satisfactoires". Ce qui semble confirmer qu’un plan B est en cours d’élaboration pour éviter la fermeture.