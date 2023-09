Le groupe Jumbo place deux de ses magasins belges sous franchise

Le groupe hollandais Jumbo a décidé de franchiser deux de ses magasins belges, ceux de Ranst et Rijkevorsel (province d’Anvers), annonce ce jeudi la revue spécialisée Gondola.

La chaîne est propriétaire de 250 supermarchés, la plupart situés aux Pays-Bas. Elle s’est installée en Belgique fin 2023 et avait prédit l’ouverture d’une centaine de points de vente ; elle en possède actuellement 17, tous situés en Flandre. La chaîne annonce poursuivre sa politique d’implantation en Belgique mais via des magasins franchisés.

La mise sous franchise de deux magasins intervient dans un contexte chahuté pour la grande distribution européenne, en pleine redéfinition de son fonctionnement. En Belgique, on le sait, le groupe Delhaize a annoncé la mise sous franchise de ses 128 magasins, entraînant un conflit social de plusieurs mois, toujours en cours. Le groupe Intermarché, lui, reprend les enseignes Mestdagh. En France, cet été, le groupe Carrefour a annoncé son intention d’acquérir en 2024 les enseignes CORA et Match, soit plus de 150 magasins.

Le secteur, c’est clair, est en plein bouleversement.