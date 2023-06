Le groupe Good Charlotte derrière lequel on retrouve les jumeaux Joel et Benji Madden

Cap sur Waldorf, Maryland, où 2 jeunes rockers adeptes des Beastie Boys vont lancer, à 16 ans à peine, un band qui va marquer les années 2000. De style pop punk, la fratrie sort 7 albums entre 1999 et 2018, ils créent de leur propre label, une ligne de vêtement, sont aussi DJ et acteurs.

Joel et Benjii naissent le 11 mars 1979, ils ont un frère aîné Joshua et une sœur Sarah. Suite au départ de leur père, ils enchaînent les petits boulots pour nourrir la famille, souffrance et colère évoquées dans de multiples chansons. Après avoir vu les Beastie Boys sur scène, Joel et Benji montent leur groupe Good Charlotte en 95, avec leurs amis d’enfance Billy Martin, Aaron Escolopio et Paul Thomas, ils ont 16 ans. Après un 1er album intitulé "Good Charlotte", ils sont salués par la critique pour leur 2e opus, "The Young and the Hopeless" et leur réputation ne cesse de s’accroître, ils font l’émission "All Things Rock" sur MTV. Puis viennent les albums "The Chronicles of life and Death", "Good Morning Revival", "Cardiology" en 2010 et "Generation RX" en 2018.