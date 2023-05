Le groupe Glauque est le nouveau coup de cœur des Médias Francophones Publics : l'heure de la confirmation ?

Le groupe belge Glauque, avec son nouveau single Pas le choix, est le nouveau coup de cœur des Médias Francophones Publics. Une nouvelle récompense pour cette formation qui allie hip-hop et beats percutants, amenant un subtil contraste avec des textes qui remettent en question les attitudes paradoxales de nos sociétés.

Glauque marque son retour avec un single déroutant, annonciateur d'un premier album prometteur pour l'automne 2023. Le groupe belge a déjà marqué les esprits dans toute la francophonie : des premières parties de Stromae, un set mémorable au Paléo Festival avant OrelSan ou une couverture des Inrockuptibles après seulement deux singles. Pas étonnant donc de voir cette formation être désignée coup de cœur des Médias Francophones Publics, après un autre belge : Mewhy. Avec Pas le choix, Glauque sonne l'heure de la confirmation après un premier EP remarqué en 2020.

Une superposition de couches de synthés et de beats à la reverb étendue subliment un motif mélodique en ostinato au piano, donnant un élan rythmique libérateur au morceau. Les césures et mots tranchants du rap de ce collectif ajoutent une tension haletante qui se résout naturellement sur les mêmes notes entêtantes du début. Une célébration funèbre d'une relation terminée dans l'apaisement, dont on fait le deuil pour entamer une nouvelle existence de l'être.

Un mélange qui résume bien l'espace musical dans lequel s'engouffre. Glauque se nourrit de cette société hyperconnectée pour explorer un univers dystopique, usant de tous les contrastes pour souligner les paradoxes de notre époque, à commencer par leur nom de scène. À la frontière de la technologie et des combats dans lesquels s'engage l'humanité, face aux défis écologiques et aux fake news qui nous égarent.

► Glauque présentera ce nouveau single ce mercredi 3 mai dès 9h10 dans Le Mug sur La Première.