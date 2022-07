Le groupe Ghost partage une superbe vidéo pour "Spillways"

Le groupe suédois de Ghost a sorti un clip vidéo fantasmagorique pour "Spillways" réalisée par Amir Chamdin.

A propos de ce morceau, Tobias Forge a expliqué : "C’est une élégie à la noirceur que la plupart des gens ont en eux. Par exemple avec un barrage, les déversoirs ("Spillways") permettent à l’eau de s’écouler pour que le barrage ne déborde pas. Et cette noirceur en nous doit aussi trouver une issue."

"Spillways" figure sur le dernier album du groupe sorti en mars dernier, Impera, vendu à 70.000 exemplaires aux Etats-Unis à sa sortie et a atteint la 2 place du Billboard 200. En Allemagne et en Suède, l’album était numéro 1 et chez nous en Belgique, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Norvège, il était en 2e place.