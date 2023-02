Le groupe Fusion, demi-finaliste de The Dancer, un duo sur la scène et dans la vie

Salena et Pilou, du groupe Fusion, sont les invités du 8/9 à l’occasion de la première demi-finale de l’émission The Dancer diffusée ce mardi soir sur La Une.

Coup de cœur d’Agustin Galiana lors des auditions, le groupe Fusion fera ce soir sa véritable entrée dans la compétition avec les huit autres candidats restants. Sur les 9, il n’en restera plus que 7 à l’issue de cette première demi-finale.

Ensemble dans la vie comme sur la scène, Salena et Pilou dansent en duo depuis déjà une dizaine d’années. C’est dans un cours donné par Pilou qu’ils se sont rencontrés.

"J’étais une danseuse classique de base", raconte Salena. "J’avais envie de faire autre chose et je me suis dit : j’irais bien prendre des cours de hip-hop. C’est là que j’ai été prendre ses cours et il m’a proposé de faire des compétitions en groupe."

Leur carrière prend un tournant suite à un spectacle de fin d’année, où ils créent leur duo, qui fusionnera le jazz acrobatique et le hip-hop, et se fera un nom dans leur région du Hainaut comme à l’étranger.