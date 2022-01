Le groupe Franz Ferdinand partage un nouveau single

"Billy Goodbye" et "Curious" ont tous deux été produits par Stuart Price, qui a déjà travaillé avec des artistes comme Madonna, Dua Lipa, les Killers et beaucoup d’autres.

La compilation sera quant à elle proposée sous divers formats : en CD, cassette, et vinyle en édition limitée. Dans les versions CD et vinyles, on trouvera aussi des notes rédigées par le journaliste rock JD Beauvallet et des photos inédites.

Dans un communiqué, Alex Kapranos a écrit à propos de cette sortie : "C’est comme quand vous préparez la setlist d’un festival, vous voulez jouer les titres que tout le monde veut entendre. Les hits. Leur amener les hits en tête [en référence au titre de l’album]".

"On a aussi ajouté deux chansons enregistrées l’année dernière, "Billy Goodbye" et "Curious", coproduits par Stuart Price. J’ai un tas d’amis qui pensent que vous n’êtes pas un "vrai" fan quand vous n’avez qu’un best of plutôt que toute une discographie. Et bien je ne suis pas d’accord. Je repense à la collection de mes parents quand j’étais petit. J’adorais leurs LP de compilations. Je suis si heureux qu’ils aient eu Changes ou Rolled Gold. Ces LP étaient un point d’entrée pour moi."