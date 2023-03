Le groupe flémallois Cop & Portier, à son tour, dépose un recours contre son nouveau permis

Voici quinze jours, des voisins de ce centre de prétraitement de briquaillons du groupe Cop & Portier, sur les hauteurs flémalloises, ont annoncé le dépôt d’un recours contre les récentes modifications du permis d’exploiter cette ancienne carrière. Il faut dire que, depuis des années, ils se plaignent de diverses pollutions, et les poussières ne sont pas les moindres. L’affaire a été au centre d’un débat lors du dernier conseil communal. Les habitants du quartier estiment que l’entreprise ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées. Mais le son de cloche est radicalement différent du côté du groupe Cop & Portier.

Selon ses administrateurs délégués, les clauses obligatoires des autorisations ont été respectées, comme l’arrosage des camions ou le brossage de la voirie, effectué par un sous-traitant, avec factures à l’appui. Et depuis l’automne dernier, le site peut disposer d’un nouveau cribleur et d’un nouveau concasseur doté d’une chambre étanche aux performances améliorées. Ils ont coûté trois quarts de million, ils travaillent trois fois plus vite, ce qui raccourcit fortement les périodes de nuisances. D’où le sentiment que les nouvelles restrictions sont excessives, voire contreproductives. C’est du moins ce que Cop & Portier s’apprête vraisemblablement à plaider auprès du gouvernement wallon, puisqu’à ce stade de la procédure, c’est au niveau ministériel que les recours doivent être introduits. Le groupe Cop & Portier reste très discret sur les arguments qu’il compte développer, officiellement pour ne pas envenimer le climat avec les riverains. Avec la promesse que la décision finale, quelle qu’elle soit, soit mise en œuvre.