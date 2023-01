Le groupe de Squeezie, Trei Degete, est de retour avec "Spaceship"

Squeezie, Myd et Kronomuzik font leur come-back avec "Spaceship" qui compte déjà 1,8 million de vues.

"Donc là on vit dans un monde où on peut dire que Trei Degete ont comeback ?? C’est absolument génial", pouvons-nous lire sur Twitter. En effet, le trio composé de Squeezie, Myd et Kronomuzik est de retour avec "Spaceship".

Après le succès de "Time Time" sorti fin 2021 avec Myd et Kronomuzik, le vidéaste et streamer Squeezie fait un cadeau à ses fans qui se réjouissent de son come-back musical. Un come-back avec Mister V et Maskey comme invités.

Sur YouTube, le morceau est déjà considéré comme étant une masterclass ou un banger. Mise en ligne il y a seulement 18 heures, la vidéo compte déjà 1,8 million de vues et 279.000 likes.