Le groupe de rock "alt-J" sort son quatrième album "The Dream"

Le groupe britannique "alt-J', groupe de rock originaire de Leeds, a sorti son quatrième album "The Dream".

Ils sont trois musiciens portés par la voix très particulière du chanteur Joe Newman. Le groupe pop est souvent associé à des rythmes déconstruits qui peuvent, parfois, sembler relever de l’expérimental. Globalement, il s’agit d’un album un peu plus sombre que les précédents dans lequel on peut retrouver des influences baroques.

Ce nouvel album sort cinq ans après celui diffusé en 2017, "Relaxer", dans lequel ils avaient notamment repris un grand classique musical : "The House of the Rising Sun" du groupe "The Animals".