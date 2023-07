Le groupe de Keanu Reeves présente son prochain album avec un premier single

Dogstar, le groupe grunge de Keanu Reeves, a annoncé une tournée, un premier album en 23 ans et a partagé un premier single, "Everything Turns Around".

Le groupe des années 90, composé du guitariste et chanteur Bret Domrose, du batteur Rob Mailhouse et du bassiste Keanu Reeves, est donc bien de retour avec le dernier titre "Everything Turns Around" ainsi qu’avec un prochain album Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees.

"Nous sommes ravis de réintroduire Dogstar avec notre nouveau single 'Everything Turns Around'", a déclaré le groupe dans un communiqué de presse.

Ils poursuivent : "Pour nous, c’est une chanson d’été amusante. Elle contient un message édifiant et une ambiance positive qui, nous l’espérons, rendra votre journée un peu plus légère. C’est l’une de nos chansons préférées à jouer sur scène et nous avons hâte de la partager lors de notre prochaine tournée."