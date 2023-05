Le groupe de folk metal Korplikaani annonce un changement de style au Durbuy Rock Festival

Avant le concert de Rotting Christ, nous avons rencontré son chanteur Sakis Tolis qui a évoqué le projet qu’il porte depuis pratiquement 35 ans. Il nous a expliqué qu’il se sentait en mission depuis le premier jour, et que son seul objectif, jusqu’au jour de sa mort, sera de rendre son public heureux. Rotting Christ est le projet d’un seul homme qui écrit tout, enregistre tout mais ne cesse d’évoluer et de nourrir sa musique. Pour cela, il voyage beaucoup, pour partager sa passion mais aussi s’imprégner des éléments typiques de chaque pays. Il a évoqué aussi ses débuts en Grèce, inspiré par des groupes comme Venom, Bathory, Iron Maiden, Celtic Frost et bien sûr Black Sabbath, raison pour laquelle il a repris The Apocryphal Spells sur l’un des deux EPs sortis récemment. Après 40 ans, il garde à cœur d’ouvrir ses horizons et de continuer à travailler sans rechercher " ni à être riche, ni à être célèbre ".