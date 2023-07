Le groupe de David Crosby se retrouve sur scène pour lui rendre hommage

Le dernier groupe de David Crosby se réunira cet été pour un concert spécial en l'honneur de la légende du folk rock, décédée en janvier dernier.

Il s'agit à la fois d'un hommage et d'un show de " rattrapage " : À l'origine, Crosby devait interpréter des classiques de Crosby, Stills, Nash & Young au Lobero Theatre le 22 février, à l'occasion du 150e anniversaire de la salle de Santa Barbara. Le concert a évidemment été annulé après sa mort, mais le groupe qu'il avait réuni pour ce spectacle se retrouvera au Lobero le 20 août pour interpréter la même liste de morceaux que Crosby avait compilée.

Le groupe, qui porte le nom approprié de Stand and Be Counted (d'après la chanson classique de CSNY du même nom), sera rejoint sur scène par l'invité spécial Shawn Colvin. La formation rassemble un éventail de musiciens de studio et de tournée, dont Steve Postell (guitare/chant), James Raymond (clavier/chant et fils de Crosby), Stevie Distanislao (batterie/chant), Dean Parks (guitare), Chris Stills (guitare et fils de Stephen Stills), Andrew Ford (basse), Lara Johnston (chant) et Ken Stacey (chant).

Crosby est décédé en janvier à l'âge de 81 ans des suites d'une "longue maladie", selon sa famille.