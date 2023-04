Le groupe Dan San revient avec "Grand Salon", un troisième album classieux et lumineux

Dan San n’est pas un groupe qui explose mais qui avance pas à pas, qui imprime sa marque progressivement, avec élégance et raffinement.

Si depuis le deuxième album "Shelter" sorti en 2016, il y a désormais un son et un univers propres à Dan San, le groupe assume ses diverses influences musicales. Parmi celles-ci Crosby, Still, Nash and Young, Simon & Garfunkel, the Everly Brothers mais aussi, comme une évidence, les Beatles. Le 1er single issu du nouvel album " Hard days are gone" ne trompe pas. " A la base de l’écriture de la chanson, il n’y avait pas cette volonté de faire une chanson qui ressemble aux Beatles, mais au moment de l’enregistrer, on était plongé dans le film documentaire " Get back" de Peter Jackson et on regardait avec beaucoup de plaisir tout le processus de travail et la technique d’enregistrement des années 70. On était nous-mêmes en pleine création, dans un studio équipé de la même façon, et comme des gamins avec une boîte de Lego on s’est dit, on va le faire ! Et on a utilisé tous les trucs et astuces qu’utilisaient les Beatles à l’époque. Thomas et moi, depuis qu’on est enfant, on écoute les Beatles. Ils ont écrit tellement de chansons, ils sont dans l’inconscient collectif. C’était pour nous l’occasion de rendre hommage à ces artistes qui nous ont à ce point influencés et influencé le monde" explique Jérôme Magnée.