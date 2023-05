Le groupe Dan San en set acoustique sur Classic 21 ce jeudi

Ce jeudi 4 mai, Delphine Ysaye accueillera le groupe Dan San dans Lunch Around the Clock vers 14h05.

Jérôme Magnée et Thomas Médard viendront évoquer leur dernier album, Grand Salon, qui vient de sortir à la fin du mois d’avril, et en joueront quelques extraits en direct.

Dan San est en effet de retour après 7 ans avec ce nouveau projet : "Prendre le temps de faire les choses correctement et revenir au bon moment. Sept ans après la sortie de "Shelter", Dan San signe un retour éblouissant avec "Grand Salon" sorti le 28 avril. Attendu de longue date, ce troisième album suspend le rythme insensé de nos vies pressées par l’entremise d’une collection de morceaux limpides, aussi évidents qu’intemporels", peut-on lire dans un communiqué.

"Avec le premier single " Hard Days Are Gone ", les grands représentants de la scène indie belge réussissent de plus belle le tour de force de faire jaillir du sombre la lumière. Tel un irradiant mantra, une incantation aux jours meilleurs, le morceau rappelle que les périodes difficiles finissent toujours derrière nous."