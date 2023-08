Le groupe Black Pumas dévoile un tout nouveau single

Black Pumas est de retour avec l’annonce de son très attendu deuxième album, Chronicles of a Diamond, qui sortira le 27 octobre. Le duo psych-rock célèbre la nouvelle avec un premier single "More Than a Love Song" à écouter ci-dessous.

Chronicles of a Diamond, qui fait suite au premier album éponyme sorti en 2019, promet "plus de puissance, de passion et d’originalité audacieuse que jamais" de la part du groupe. L’album a été produit par le groupe lui-même, avec Adrian Quesada, Eric Burton et John Congleton.

Précédemment dévoilé lors de certains concerts, "More Than a Love Song" est construit sur un groove étoffé de cordes orchestrales, de riffs de guitare électrique audacieux et d’une chorale gospel. Elle offre de sages conseils pour élargir sa perspective sur la vie : "Cette vie est plus qu’un rêve, plus qu’un fantasme, plus qu’un petit peu", chante Eric Burton.

""More Than a Love Song" est un message que j’ai emprunté à mon oncle Steve", explique le chanteur dans un communiqué de presse. "En tant qu’auteur-compositeur et aide-soignant, il m’écoutait écrire des chansons à distance et, si j’avais de la chance, il avait un ou deux conseils à me donner. La vie est plus qu’une chanson d’amour".