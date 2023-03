Il s’agit du quatrième clip en provenance de ce dernier album. On avait, en effet, déjà eu droit à des vidéos pour ‘There’d Better Be A Mirrorball’, ‘Body Paint’et ‘I Ain’t Quite Where I Think I Am’.

Cet album suit de quatre ans Tranquility Base Hotel + Casino. Le groupe sera de passage par chez nous sur la plaine de Werchter le dimanche 2 juillet 2023 ! Le festival aura lieu du 29 juin au 2 juillet 2023. L’affiche complète a d’ailleurs été annoncée vendredi dernier.

En octobre dernier, Arctic Monkeys avait partagé une performance filmée live à Brooklyn au Kings Theatre le 22 septembre 2022.