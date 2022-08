Le groupe AB InBev a-t-il lancé la production de la Leffe en Russie ?

Les produits alimentaires - dont la bière - ne sont pas concernés par l'embargo de l'UE vis-à-vis de la Russie. Comme l'indique une source européenne souhaitant conserver l'anonymat, "si les entreprises belges basées en Russie respectent toutes les autres sanctions sectorielles (par exemple, en lien avec leurs financements ou le transport routier) et ne travaillent pas avec des personnes et des entités sanctionnées, leurs activités commerciales peuvent se poursuivre en Russie".

Une information confirmée par Joy Donné, PDG de la Flanders Investment & Trade (FIT), qui indique que "c'est à chaque entreprise flamande [et a fortiori belge] basée en Russie de développer ses opérations conformément à sa politique de responsabilité sociale et de gérer tant ces sanctions que le respect des droits humains".

Face aux défis croissants posés par la situation diplomatique depuis l'invasion russe, AB InBev-Efes a alors décidé de "localiser sa production des marques importées les plus demandées et les préférées des consommateurs [russes]", à savoir Spaten, Franziskaner et Leffe, indique sa directrice marketing dans leur communiqué de presse du 4 août dernier, Olga Gavrilenko. Cette production locale, poursuit-elle, a ainsi pour but de "maintenir une large présence de produits dans tous les canaux de vente, tout en garantissant des prix et une qualité abordables".

Sollicité par la rédaction de Faky pour commenter l'état de cette transaction, AB InBev n’a pour l’instant pas donné suite.

Restent donc en suspens certains points concernant le début des activités de production des bières étrangères, notamment la Leffe, dans les usines d'AB InBev-Efes en Russie, et des revenus que celles-ci pourraient engendrer. D'autres questions sur la répartition des bénéfices de la production de la Leffe en Russie entre la coentreprise et sa partie prenante belge AB InBev, ou sur la liste des pays de production de cette bière emblématique, demeurent, pour l'heure, sans réponse.