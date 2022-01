Le gros coup de gueule de Shapovalov sur le comportement de Nadal : "On doit aussi jouer contre les arbitres..."

Un peu mauvais perdant ou légitimement frustré, Denis Shapovalov ? Battu au bout du suspense en 5 sets par un Rafael Nadal pourtant pas à 100% physiquement, le prodige canadien en avait gros sur la patate après la rencontre.

Déjà très nerveux pendant la rencontre au point d’asséner un "Vous êtes tous corrompus" à l’encontre de l’arbitre en plein match, Shapovalov a ensuite vidé son sac en conférence de presse d’après-match. En ligne de mire du Canadien ? Le comportement de Nadal pendant la rencontre. Selon lui, l’Espagnol a multiplié les arrêts de jeu et les gains de temps.

"C’est vraiment frustrant. On ne joue pas seulement contre les joueurs, on joue aussi contre l’arbitre et plein d’autres éléments C’est difficile, il a pris une grosse pause après le 4e set et j’ai perdu mon momentum. C’est difficile de garder le même niveau. Je n’ai rien contre Rafa, c’est un super joueur, je respecte tout ce qu’il a fait, mais en tant que joueur, sportif, c’est difficile de combattre tous ces éléments. Comment peut-on avoir à la fois un examen médical et une pause toilettes lors de la même pause ? Cela fait un énorme écart pour la reprise du jeu. Il n’y a aucun équilibre" se lamentait le Canadien dans des propos repris par Eurosport.