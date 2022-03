Le gros coup de gueule de Jordan Henderson contre les "supporters" anglais qui ont copieusement sifflé Harry Maguire

Un comportement provocateur qui a entériné une fracture qu’on pressentait entre le joueur et ses propres supporters. Heureusement, Maguire peut aujourd’hui compter sur le soutien inconditionnel de ses coéquipiers et de son staff. Outrés par le comportement des supporters, plusieurs joueurs sont ainsi montés au créneau pour défendre le défenseur mancunien.

Et le plus véhément a sans aucun doute été Jordan Henderson, le pilier de Liverpool : "Je n’arrive toujours pas à croire ce qu’il s’est passé ce soir" a-t-il écrit sur Twitter après la rencontre face aux Ivoiriens. "Harry Maguire a toujours été colossal pour l’équipe nationale. Sans lui, les progrès qu’on a réalisés lors des deux derniers tournois n’auraient pas été possibles. Donc, être sifflé comme ça dans son propre stade ? Où en est-on arrivé ? Ce qu’il s’est passé ce soir, c’était mal. En tant que joueur qui veut gagner avec mon pays, je suis juste fier de pouvoir partager le même vestiaire que lui. Et on est tous d’accord là-dessus !"

Des propos appuyés par une autre star des Three Lions, Harry Kane : "On a tellement travaillé ces dernières années pour rétablir le lien entre les joueurs et les supporters anglais. Entendre que Maguire se fait siffler par ses propres supporters, c'est juste honteux."