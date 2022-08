Le gros appétit de Max Verstappen : "On ne doit pas gagner toutes les courses... mais on veut essayer de le faire"

Max Verstappen (Red Bull) a remporté le GP de Belgique de Formule 1, 14e des 22 manches du championnat du monde, dimanche, à Spa-Francorchamps. Le champion du monde a devancé son équipier Sergio Perez et Carlos Sainz (Ferrari).

"Ce n'est jamais facile de gagner une course. Le départ était épique. Il se passait plein de choses devant moi et je devais essayer de rester hors des soucis. C'était la grosse bagarre, tout le monde essayait de gagner des positions. Je voulais absolument éviter d'endommager la voiture. Ca s'est un peu calmé avec l'entrée en piste de la safety car. Quand j'ai vu que j'occupais le troisième rang, puis que je pouvais revenir sur les deux premiers, j'ai réalisé que je pouvais gagner cette course. Est-ce que je suis sur une autre planète ? Non, non. On sait qu'il faut terminer toutes les manches. C'est clairement notre objectif. On ne doit pas toutes les remporter... mais on veut essayer de le faire", a souri le vainqueur du jour.