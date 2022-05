Le groove imparable de Loris Tils

Rencontre avec Loris Tils, musicien avec un condensé d’énergies seventies-eighties aux accents pop, rock et funk et qui fait partie d’une jeune génération de bassistes électriques au groove imparable.

A 37 ans, ses expériences précédentes comme musicien de session l’ont amené aux côtés de groupes comme Mister Cover, Typh Barrow, Marc Ysaye, Quentin Mosimann, Monsieur Dupont… En 2017, il crée le groupe de jazz-funk "One Take" en compagnie d’Igor Gehenot au piano, Xavier Bouillon au synthé (tous les deux invités sur ce nouvel album) et Hervé Letor au Saxophone.