Le groomer approche et manipule des jeunes en ligne : Child Focus lance un jeu vidéo pour apprendre à le reconnaître

Les plaines de jeux n’existent plus seulement dans le monde réel. Les enfants se retrouvent de plus en plus dans le monde numérique pour jouer ensemble. Sam est le petit personnage qui va guider les jeunes à reconnaître un "groomer", un prédateur, et les aider à les éviter.

"OK Groomer" est destiné aux jeunes âgés de 8 à 14 ans et est disponible sur Roblox. Un jeu important quand on sait qu’en 2021, Child Focus a traité 2467 dossiers d’exploitation sexuelle d’enfants, dont 43 dossiers de grooming et 91 de sextorsion.

Le grooming est ce processus par lequel un adulte approche un mineur et le manipule à des fins sexuelles, soit en vue d’une rencontre, soit pour obtenir du matériel explicite comme des photos ou des vidéos. La majorité des enfants ne sont pas conscients des méthodes de manipulation utilisées par ces groomers et ne réfléchissent donc pas plus loin quand d’autres personnes les abordent.