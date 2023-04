Le Grizzli ou quand la BD se plonge dans l’univers d’Audiard et Simonin

Les amateurs des films de Michel Audiard ou des romans de Simonin ou d’Alphonse Boudard seront aux anges avec cette histoire de gangsters à l’ancienne dans un Paris des années '60.

L’intrigue est classique mais toujours efficace, un truand qui cherche à se venger d’un autre pour une histoire de pognon et d’amitié trahie ce n’est pas le pitch le plus original du monde. La sauce prend ici par le charisme d’un personnage principal qu’on aurait bien vu campé par Ventura et par l’argot omniprésent dans les dialogues. Les amateurs de belles lettres et de langage châtié vont se pincer le nez tandis que les lecteurs de Frédéric Dard apprécieront cet usage de la 'langue verte' de ces messieurs les hommes.

Le scénario est de Matz (un mec, un costaud en argot justement) qui le gardait dans un coin de sa tête depuis un bon moment. Il laisse de côté ici son personnage phare du Tueur pour un hommage assumé aux grands anciens de la littérature du genre que nous avons déjà cités.

Au dessin, on trouve Fred Simon qui fait un magnifique travail de reconstitution du Paris des sixties. Avec un trait élégant, proche de la ligne claire, il rend une copie remarquable en tous points.

Les auteurs glissent en fin d’album un dictionnaire Argot-Français pour les caves et les greluches qui n’auraient pas assez de blair pour entraver les dialogues.

TITRE : Le Grizzli – Un drôle de Chabanais

AUTEURS : Simon (D & C) et Matz (S)

EDITEUR : Dargaud

Cotation Mon Petit Neuvième : 8/10

Denis MARC