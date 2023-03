Le ''Grilled Cheese Sandwich'' bien plus qu’un croque-monsieur !

Ça fait quelques années que le "grilled cheese", forme abrégée de grilled cheese sandwich est partout, dans la presse lifestyle, sur Instagram et autres réseaux sociaux. Tout ce bruit pour un croque-monsieur ?

Oui, parce que justement, dès qu’on s’aventure sur le terrain du grilled cheese, on s’éloigne du croque-monsieur classique jambon-fromage (et parfois béchamel, souvent en France) pour explorer des mix plus audacieux, avec des pains plus excitants que le simple pain de mie, des fromages riches en goût, comme un Cheddar maturé par exemple, ou des condiments bien vifs, comme des pickles de graines de moutarde.

Le secret ? Le beurre ! Ce n’est bien sûr pas obligatoire, mais un coup de pinceau de beurre fondu, avant une cuisson à la poêle ou au gril ad hoc, ou encore sur un "skillet", à savoir une poêle à grosses rayures pour bien marquer le sandwich, ça donne comme un goût qu’on ne retrouve pas dans une variante zéro beurre. Attention toutefois, qui dit beurre dit ne pas exagérer avec la température de cuisson, le beurre ça crame vite et à trop haute température, c’est indigeste.

On part sur Un bon pain au levain beurré, on l’a dit, une belle moutarde, ou mieux, déjà cité, le "poor man’s caviar", les graines de moutarde en pickles, un bon cheddar, quelques graines germées et on n’est même pas obligé d’y mettre un élément "viande".

Une autre ressource fantastique, le fromage à raclette ! On peut imaginer quelques fines tranches de lard ou de pancetta, " raidies " d’abord à la poêle, quelques oignons caramélisés, beaucoup de poivre, pain blanc de qualité, un zeste de raifort, bien grillé dessus dessous et terminé au four !

Plus français : un pain de seigle léger, du vrai camembert, des pommes acides, un rien de noix, un peu de miel de châtaigner, du bon vrai jambon à l’os, du beurre, cuisson à la poêle pour la gourmandise, et hop.

Version suisse, n’ayez pas peur d’avoir les papilles qui se resserrent : Appenzeller, tartare de cornichons, viande des grisons et cole slow (du chou et des carottes râpées "fatigués" par une bonne vinaigrette).