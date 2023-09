Un autre facteur peut se révéler déterminant : l'horaire auquel hommes et femmes s'adonnent au grignotage. Alors que l'étude du Crédoc montrait en 2018 que les Français grignotaient tout au long de la journée, on apprend ici que les en-cas pris après 21h sont "associé[s] à de moins bons marqueurs sanguins que toutes les autres heures de grignotage". Une chose qui pourrait être due, cette fois encore, à la nature des snacks pris le soir, souvent devant la télévision, et plus riches en graisses et en sucres.

Dans ses recommandations pour adopter durablement une alimentation saine, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) conseille, si grignotage il y a, de se tourner vers "des fruits frais et des légumes crus plutôt que des en‑cas sucrés".