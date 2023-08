Le Griffon, gardien des trésors et des secrets

Le griffon était souvent associé à la notion de protection et de vigilance. On croyait que les griffons gardaient des trésors et des connaissances secrètes, et qu'ils étaient les gardiens des portes sacrées. Leur image est fréquemment utilisée dans l'architecture, les armoiries et d'autres formes d'art pour symboliser la force, la sagesse et la royauté.