"Le greffier et le président du Parlement wallon rembourseront-ils leur voyage ?"

Dans ce cas, un plafonnement des dépenses en la matière est-il envisageable ? De nouveau, les experts évoquent du cas par cas. "Lorsque nous recevons des délégations à la région wallonne ou au niveau fédéral, nous devons les traiter avec égards parce qu’elles reçoivent aussi les nôtres. Et si nous recevons une délégation de sept personnes d’un autre pays par exemple, nous ne pouvons pas n’envoyer que deux Belges dans ce pays. Cela risquerait d’être perçu comme un affront. Cela donnerait l’impression que nous n’accordons pas à l’autre pays l’importance qu’il nous a attachée", affirme Christian Behrendt.

De plus, "il se peut qu’il soit nécessaire d’organiser un plus grand nombre de voyages ou des voyages plus importants certaines années", complète le politologue Pierre Vercauteren. "Mais la pression sera plus grande pour que les dépenses relatives aux voyages à l’étranger soient beaucoup plus limitées, en particulier pour les voyages hors Europe." Ces voyages coûtent en effet plus cher puisque les transports sont plus longs et se font en principe en classe affaires.

Enfin, selon Pierre Vercauteren, le scandale financier du Parlement wallon a fortement secoué la Wallonie. Cela pourrait alimenter la défiance des citoyens à l’égard du politique. Cependant rappelle-t-il, la Wallonie n’a pas le monopole des scandales financiers. Quoi qu’il en soit, "ces situations sont difficiles et regrettables, mais elles permettent de réfléchir à ce que l’on pourrait faire pour remédier au problème dans l’immédiat et dans la durée."