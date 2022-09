Le greffier du Parlement wallon sur la sellette : il sera entendu ce matin

Une plainte pour harcèlement a été déposée à l’auditorat du travail de Namur contre le greffier du Parlement wallon Frédéric Janssens et contre cinq députés wallons, rapporte Le Soir lundi. Une information judiciaire est ouverte.

Les députés en question sont les cinq membres du Bureau du parlement, l’organe en charge de la gestion de l’institution, à savoir le président Jean-Claude Marcourt (PS), les vice-présidents Jacqueline Galant (MR) et Manu Disabato (Ecolo) et les secrétaires Sophie Pécriaux (PS) et Sybille de Coster-Bauchau (MR). Quant au greffier Frédéric Janssens, c’est lui le haut fonctionnaire chargé de faire tourner le parlement au quotidien. Cette fonction lui donne autorité, au nom du Bureau, sur tout le personnel.

A la RTBF, Manu Disabato (Ecolo), député et membre du Bureau du Parlement a commenté l’information. "Il y a une information judiciaire. On nous a demandé une série d’informations, ce que nous avons communiqué à l’auditorat du travail. Nous attendons la suite", a déclaré Manu Disabato.

Les méthodes de management du greffier, qui gère les 105 agents de l’institution, sont de plus en plus contestées en interne. Dans un enregistrement obtenu par Le Soir, Frédéric Janssens menace violemment un membre du personnel. "T’es à la morgue à midi", lui lance notamment le greffier. "Quand on menace quelqu’un de mort, je ne pense pas que ce soit acceptable. J’attends des explications", a commenté Manu Disabato, membre du Bureau du Parlement à la RTBF.