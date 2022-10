Le greenhushing, l'exact opposé du greenwashing.

Halte aux promesses de matériaux durables, équitables ou bons pour la planète estampillés sur certains produits ! Les consommateurs sont d'ailleurs de moins en moins dupes. Face au phénomène massif du greenwashing, de plus en plus d'ONG n'hésitent plus à épingler et dénoncer les pratiques "pro-environnementales" douteuses employées par les grandes entreprises.

Le monde de la publicité n'a quant à lui qu'à bien se tenir : en septembre dernier, une réclame diffusée au Royaume-Uni pour un produit de lessive Persil (du groupe Unilever) a été interdite sur les écrans de télévision par l'autorité britannique de la publicité, qui a jugé ses promesses environnementales "trop floues".

Pourtant, certaines marques s'engagent réellement dans des démarches écoresponsables qui tiennent la route. Par exemple en utilisant des matières premières naturelles, locales et biodégradables s'il s'agit de produits cosmétiques ou de vêtements.