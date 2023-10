Le "greatwashing", cette pratique qui fait du bien-être au travail un argument marketing.

C’est là tout le problème du "greatwashing" : le paraître au lieu du bien-être. La notion de qualité de vie au travail devient un élément de communication pour attirer des profils convoités sur le marché de l’emploi et non un impératif. En plus d’être fallacieux, le "greatwashing" peut s’avérer contre-productif. Les nouveaux embauchés risquent de tomber de haut quand ils se rendent compte que l’entreprise qui vient de les embaucher ne correspond pas à leurs attentes.

Cette déception peut les pousser à démissionner rapidement.

Ce raté a également de lourdes conséquences financières : on estime que le recrutement et l'"onboarding" d’un nouveau collaborateur coûte entre 7500 et 28.000 dollars (entre 7085 et 26.450 euros) par tête. Mieux vaut donc s’assurer que cet argent ne soit pas investi pour rien.